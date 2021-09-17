Еще десятки рабочих мест создадут в Подольске благодаря строительству комплекса выращивания кроликов

Комплекс выращивания кроликов построят в Подольске. Здесь создадут около 30 рабочих мест. Активная стадия строительства будет в следующем году, а полноценный запуск запланировали на 2025-й.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, заключено соглашение между правительством региона и «Системой-Строй». Объем инвестиций в создание комплекса — 60 миллионов рублей Сергей Воскресенский. Комплекс появится на земельном участке, предоставленном предприятию в аренду без проведения торгов. В состав комплекса, помимо основного здания фермы, будут входить загоны, отапливаемые помещения для содержания кроликов, кормоцех и ветеринарные пункты.