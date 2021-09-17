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    17 сентября 2021, 14:19

    Еще десятки рабочих мест создадут в Подольске благодаря строительству комплекса выращивания кроликов

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Комплекс выращивания кроликов построят в Подольске. Здесь создадут около 30 рабочих мест. Активная стадия строительства будет в следующем году, а полноценный запуск запланировали на 2025-й.

    Еще десятки рабочих мест создадут в Подольске благодаря строительству комплекса выращивания кроликов | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, заключено соглашение между правительством региона и «Системой-Строй».

    Объем инвестиций в создание комплекса — 60 миллионов рублей

    Сергей Воскресенский.

    Комплекс появится на земельном участке, предоставленном предприятию в аренду без проведения торгов.

    В состав комплекса, помимо основного здания фермы, будут входить загоны, отапливаемые помещения для содержания кроликов, кормоцех и ветеринарные пункты.