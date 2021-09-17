17 сентября 2021, 14:19
Еще десятки рабочих мест создадут в Подольске благодаря строительству комплекса выращивания кроликов
Комплекс выращивания кроликов построят в Подольске. Здесь создадут около 30 рабочих мест. Активная стадия строительства будет в следующем году, а полноценный запуск запланировали на 2025-й.
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, заключено соглашение между правительством региона и «Системой-Строй».
Объем инвестиций в создание комплекса — 60 миллионов рублей
Сергей Воскресенский.
Комплекс появится на земельном участке, предоставленном предприятию в аренду без проведения торгов.
В состав комплекса, помимо основного здания фермы, будут входить загоны, отапливаемые помещения для содержания кроликов, кормоцех и ветеринарные пункты.