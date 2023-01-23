23 января 2023, 11:24
Еще четырем молодым семьям из Жуковского назначили выплату на покупку жилья
Еще четыре молодых семьи из Жуковского получили свидетельства о праве на получение выплаты на покупку жилья. Об этом сообщили в Минжилполитики Подмосковья.
В семье Смирновых четверо детей. Долгое время они жили в однокомнатной квартире. Теперь, благодаря субсидии, они смогут купить просторное и комфортное жилье. По словам многодетной мамы Анны, о большой квартире они мечтали давно.
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«Когда вступили в брак, совершенно не думали, что у нас родится такое количество детей. Когда у нас было двое детей, в квартире уже было довольно тесно. После у нас родилась двойня, и условия стали еще хуже. Поэтому мы задумались о приобретении квартиры побольше. Когда узнали о программе, то не раздумывая подали документы» — поделилась она.
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С начала действия программы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2005 году в Жуковском смогли улучшить условия жизни 60 семей.
Стать получателем поддержки могут семьи младше 35 лет, которые нуждаются в жилье, зарегистрированы в Подмосковье и имеют доходы для оплаты 65% расчетной стоимости.
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