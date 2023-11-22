Подмосковье 22 ноября 2023, 10:42 Еще четыре ветхих дома снесли в городском округе Истра Телеканал «360»

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Признанные аварийными жилые дома снесли в нескольких населенных пунктах городского округа Истра. Сейчас рабочие освобождают участки от строительного мусора.

Специалисты демонтировали ветхие дома на улице Панфилова в Истре, улице Курочкина в Дедовске и еще два на улице Ленина в Снегирях. Эти здания признаны аварийными и непригодными для проживания в 2017–2018 годах. Жильцов переселили в новые квартиры.

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До конца недели завершится демонтаж последнего из домов. Сейчас участки освобождают от строительного мусора. Освободившиеся территории благоустроят и подготовят под новую застройку.

«Это важная работа, нацеленная на безопасность и комфортное проживание наших жителей. Освободившуюся территорию в Истре и в Снегирях, уже после вывоза строительного мусора планируется разровнять и при благоприятных погодных условиях благоустроить. Что же касается локации в Дедовске, то на месте аварийного дома № 6 на улице Курочкина в будущем планируется жилищное строительство», — рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

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Расселение проводится в порядке очередности признания домов аварийными. С начала 2023 года в городском округе Истра из аварийных домов были переселены 11 семей. До конца года планируется расселить еще девять семей — всего 28 человек.

Снос зданий осуществляется в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что проект по капремонту в регионе является самым крупным в стране. В жилых домах области устанавливают датчики загазованности и уже заменили все лифты старше 25 лет.

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