Подмосковье 17 января 2024, 21:13 Еще четыре семьи из Жуковского получили сертификаты на улучшение жилищных условий Дмитрий Павлов

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Торжественное вручение сертификатов на социальную выплату состоялось в администрации Жуковского. Четыре семьи получили возможность улучшить жилищные условия в рамках нацпроекта «Жилье».

Глава городского округа Борис Аубакиров лично вручил сертификаты. Один из них на сумму в 2,6 миллиона рублей получили Андрей Куриленков и его супруга Арина, которые поженились два года назад. Они планируют потратить его на покупку двухкомнатной квартиры.

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«Узнали о программе от подруги жены. Честно говоря, не очень верили, что все получится. Сейчас смотрим жилье в Жуковском, надеемся, что уложимся в сроки и все будет замечательно», — рассказал Андрей.

Борис Аубакиров поздравил будущих новоселов и вручил небольшие подарки. Он также напомнил о правилах участия в программе. Это могут семьи, в которых возраст родителей не превышает 35 лет, а общая площадь жилья на каждого члена семьи составляет не более 9 квадратных метров. Также претенденты должны подтвердить возможность оплатить недостающую сумму, если стоимость жилья выше номинала сертификата.

Дмитрий Павлов

Сумма поддержки рассчитывается в зависимости от цены квадратного метра жилья, а также состава семьи. В этом году сумма составила от 2,5 до 3,5 миллиона рублей. За время реализации программы в Жуковском с 2005 года сертификаты получили более 60 семей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с 2024 года подмосковные учителя будут получать дополнительно 20 тысяч рублей на аренду жилья.

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