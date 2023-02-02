Подмосковье 02 февраля 2023, 14:37 Еще четыре молодые семьи из Королева получили сертификаты на покупку жилья

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Социальные выплаты на покупку жилья получат еще четыре молодые семьи из Королева. Об этом сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

В семье Кондратьевых растут трое детей. Долгое время они снимали жилье и теперь смогут купить собственную квартиру.

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«Очень важный и радостный для нас день! Мы наконец-то сможем купить собственную квартиру, в которой каждому члену нашей семьи будет комфортно и просторно! Уже начали подбирать квартиру поближе к школе», — поделились они.

Еще одним получателем субсидии стала семья Мусиных, в которой воспитываются семеро детей. Вместе с тремя сыновьями и четырьмя дочерями супруги уже выбрали несколько вариантов квартир для покупки.

Стать участником программы могут жители до 35 лет, которые нуждаются в жилье, зарегистрированы в Подмосковье и имеют доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья.

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