Новые лавочки с навигацией появились в лесах Луховиц | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 13:56 Новые лавочки с навигацией появились в лесах Луховиц

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Одна из самых оригинальных и необычных идей, которая активно реализуется в Подмосковье, — это установка в лесах так называемых лавочек-навигаторов. На них путникам можно не только отдохнуть, но и посмотреть, в какую сторону идти дальше, если человек вдруг дезориентировался в пространстве.

Недавно сотрудники Луховицкого филиала «Мособллес» установили еще четыре такие лавочки-навигатора. Они полностью экологичные, выполнены из древесины и хорошо вписываются в общий облик подмосковных лесов. На каждой из них указано направление, которое ведет к самым близким населенным пунктам. Таких лавочек за все время установлено уже достаточно много, каждая из них выглядит оригинально, с собственным дизайном и месторасположением.

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«Каждая такая лавочка сделана руками лесничих из валежной древесины. Она является заметным ориентиром, на котором еще можно посидеть и набраться сил перед дальнейшей дорогой», — пояснила участковый государственный инспектор по охране леса Луховицкого филиала ГКУ МО «Мособллес» Юлия Мазаева.

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