Еще четыре крупных инвестора получили налоговые льготы в Подмосковье

В реестр региональных инвестиционных проектов (РИП) с начала этого года внесено четыре подмосковных комплекса. Это дает компаниям право пользоваться льготным налоговым режимом и повышать эффективность бизнеса.

Статус получили проекты компаний «АкваФабрика» (реализует комплекс промышленной аквакультуры), «Сектор» (построит пищевое производство), «Мануфактура картона» и «Павлово-Посадский Гофрокомбинат» (производство бумажных и упаковочных изделий).

«Общий объем заявленных инвестиций по этим проектам превышает десять миллиардов рублей. В результате открытия предприятий в регионе будет создано более тысячи рабочих мест для жителей Подмосковья», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Зиновьева.

Статус РИП позволяет инвестору работать в рамках льготного налогового режима. В частности, ставка налога на прибыль для таких проектов снижается до 10%, а налог на имущество и вовсе обнуляется. Эти меры помогают сократить сроки окупаемости и увеличивают эффективность инвестиций.

РИП может быть признан инвестиционный проект, целью которого является производство товаров. Объем инвестиций должен составлять не менее 50 миллионов рублей в течение трех лет. Для включения в реестр РИП организации нужно направить заявление в Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области. Подробнее об условиях включения в реестр РИП можно узнать по телефону горячей линии 0150.