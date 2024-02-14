Подмосковье 14 февраля 2024, 13:10 Еще четыре двора благоустроят в Солнечногорске в 2024 году Пресс-служба администрации г.о. Солнченогорск

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Свыше 100 дворов привели в порядок в каждом территориальном управлении Солнечногорска с 2018 года. В этом году обновят асфальт и проведут озеленение в еще четырех дворах округа.

Работы проведут по следующим адресам: улица Баранова, дом № 35, улица Банковская, дом № 26 и № 30, улица Военный городок, дом № 11; микрорайон Рекинцо, дом № 8 и № 14; улица 1-го Мая, дом № 2, № 4 и № 6, улица Ленина, дом № 7, улица Урицкая, дом № 14; рабочий поселок Менделеево, улица Куйбышева, дом № 23, № 25, № 27 и № 29.

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Специалисты уложат асфальт, заменят бордюры, установят малые архитектурные формы и проведут дополнительное озеленение. Благоустройство дворов идет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе в 2024 году капитально отремонтируют свыше четырех тысяч жилых домов.

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