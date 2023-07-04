Подмосковье 04 июля 2023, 15:44 Еще четыре ДТП с участием лосей зафиксировали в Подмосковье за сутки Фото В. Мосина

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Минэкологии Подмосковья сообщило об увеличении количества ДТП с участием диких животных. Только за одну прошлую ночь лоси спровоцировали четыре аварии на дорогах.

«Летом сохатых из леса на трассы выгоняют в том числе назойливые кровососущие насекомые: овод и мошка. На дорогах дует сильный ветер, который отгоняет паразитов. Также дикие животные пересекают дороги в поисках пищи. Важно соблюдать осторожность и скоростной режим», — напомнил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

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Только за прошедшую ночь в регионе произошло еще четыре аварии с участием диких животных. Одного из попавших под колеса лосей с переломом ноги доставили в ветеринарную клинику. Животное будут лечить.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал уделить повышенное внимание уборке дорог в Подмосковье летом. По его словам, в Московской области проходит самая протяженная в стране дорожная сеть и одной из приоритетных задач властей является содержание трасс и обочин в благоприятном состоянии.

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