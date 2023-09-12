Подмосковье 12 сентября 2023, 15:39 Еще четыре дороги отремонтируют в Долгопрудном до конца сезона Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Ремонт региональных дорог продолжается в Долгопрудном. Укладку нового покрытия завершают на одной из центральных улиц города — Московской.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, сейчас специалисты приступили к ремонту на Ивовой улице в деревне Грибки. Дорога ведет к Дмитровскому шоссе, железнодорожной станции и социальным учреждениям. Ремонт сделает проезд удобнее для жителей и гостей Долгопрудного.

Реклама

Работы уже завершились на восьми муниципальных и двух региональных дорогах. До конца сезона покрытие обновят еще на четырех объектах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».