Подмосковье 08 июня 2023, 20:07 Еще четверо сирот в Воскресенске получили жилищные сертификаты

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Жилищные сертификаты, дающие право на покупку жилья, вручили четверым детям-сиротам в Воскресенске. Ребята смогут подобрать квартиру в любом городе Подмосковья.

Глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин вручил сертификаты Виктории, Максиму, Александру и Роману. Документ дает право на однократное получение выплаты для приобретения жилья на сумму более трех миллионов рублей. При этом ребята сами смогут выбрать квартиру в любом городском округе региона и сразу оформить ее в собственность.

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«В этом году такими жилищными сертификатами мы планируем обеспечить девять воскресенцев. Для молодых людей это хорошая возможностью начать самостоятельную жизнь», — отметил Алексей Малкин.

Социальные льготы в Московской области получают три миллиона жителей, отметил губернатор Андрей Воробьев. Среди них многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, ветераны и другие категории населения.