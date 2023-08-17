Подмосковье 17 августа 2023, 11:20 Еще четверо сирот получили жилье в Лобне с начала года пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Четверо сирот из Лобни получили ключи от квартир и сертификаты на покупку жилья с января. Еще троих обеспечат жильем до конца года.

Недавно глава городского округа Лобня Игорь Демешко вручил ключи от новой квартиры Анжелике. Участие в церемонии приняли ее опекун и младший брат девушки.

Сегодня Анжелика учится на 4-м курсе в колледже многоуровневого профессионального образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Сотрудники управления социального развития № 22 помогли ей оформить документы на квартиру и сопровождали на всех этапах получения прав собственности.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью бойца СВО, потерявшую дом во время пожара. Многодетная семья из Наро-Фоминска уже заселилась в новое жилье.

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