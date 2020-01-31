Нужен только полис. Еще больше жительниц Подмосковья сделают ЭКО бесплатно в этом году

В 2020 году в Московской области увеличили количество квот на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Врачи бесплатно проведут шесть тысяч таких процедур, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

В прошлом году процедуру экстракорпорального оплодотворения провели 5,7 тысячи раз. Получить бесплатную услугу можно по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).

«Мы понимаем, как важно помочь женщинам, которые не могут забеременеть естественным путем. Поэтому ежегодно увеличиваем количество квот на процедуру, чтобы сделать ее доступной для большего числа желающих. Важно, что выполнить ЭКО в Подмосковье можно совершенно бесплатно — по полису ОМС», — сказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Чтобы оформить квоту, нужно обратиться в женскую консультацию по месту жительства. Там проведут обследование и направят к врачу-репродуктологу. Для получения заветного документа нужны паспорт, ОМС, СНИЛС и заключение медика. Ждать процедуру придется не больше 21 дня.