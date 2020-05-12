    12 мая 2020, 10:01

    Еще больше предприятий Подмосковья получат беспроцентный кредит на зарплаты сотрудникам

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В Подмосковье расширили список организаций, которые смогут получить беспроцентный кредит на зарплаты для сотрудников. Раньше эта мера поддержки касалась лишь малого бизнеса из самых пострадавших отраслей.
    Еще больше предприятий Подмосковья получат беспроцентный кредит на зарплаты сотрудникам

    Теперь кредит под 0% будет доступен большему количеству предприятий. Банки смогут выдавать беспроцентные займы всем организациям из пострадавших отраслей экономики, а также некоммерческим компаниям и с государственным участием.

    На сегодняшний день заявки в областные банки подали 1700 предпринимателей. Их рассмотрят в ближайшие дни. Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

    Беспроцентный кредит в Подмосковье одобрен уже для 700 компаний на сумму 1,5 миллиарда рублей

    Наталья Егорова.

    Кроме того, в Московской области создан антикризисный штаб по экономике. Вопросы, связанные с банками, помогает решать целая группа сотрудников.

    Получить кредит под 0% можно в банках ВТБ, Сбербанке, МСП банке, Промсвязьбанке, Газпромбанке, Альфа-банке, «Открытие» и других.

    Подробности о мерах поддержки доступны на инвестиционном портале Московской области, а также получить консультацию можно на горячей линии 0150.