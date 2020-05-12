Еще больше предприятий Подмосковья получат беспроцентный кредит на зарплаты сотрудникам
Теперь кредит под 0% будет доступен большему количеству предприятий. Банки смогут выдавать беспроцентные займы всем организациям из пострадавших отраслей экономики, а также некоммерческим компаниям и с государственным участием.
На сегодняшний день заявки в областные банки подали 1700 предпринимателей. Их рассмотрят в ближайшие дни. Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.
Беспроцентный кредит в Подмосковье одобрен уже для 700 компаний на сумму 1,5 миллиарда рублейНаталья Егорова.
Кроме того, в Московской области создан антикризисный штаб по экономике. Вопросы, связанные с банками, помогает решать целая группа сотрудников.
Получить кредит под 0% можно в банках ВТБ, Сбербанке, МСП банке, Промсвязьбанке, Газпромбанке, Альфа-банке, «Открытие» и других.
Подробности о мерах поддержки доступны на инвестиционном портале Московской области, а также получить консультацию можно на горячей линии 0150.