Еще больше предприятий Подмосковья получат беспроцентный кредит на зарплаты сотрудникам

В Подмосковье расширили список организаций, которые смогут получить беспроцентный кредит на зарплаты для сотрудников. Раньше эта мера поддержки касалась лишь малого бизнеса из самых пострадавших отраслей.

Теперь кредит под 0% будет доступен большему количеству предприятий. Банки смогут выдавать беспроцентные займы всем организациям из пострадавших отраслей экономики, а также некоммерческим компаниям и с государственным участием.

На сегодняшний день заявки в областные банки подали 1700 предпринимателей. Их рассмотрят в ближайшие дни. Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

Беспроцентный кредит в Подмосковье одобрен уже для 700 компаний на сумму 1,5 миллиарда рублей Наталья Егорова.

Кроме того, в Московской области создан антикризисный штаб по экономике. Вопросы, связанные с банками, помогает решать целая группа сотрудников.

Получить кредит под 0% можно в банках ВТБ, Сбербанке, МСП банке, Промсвязьбанке, Газпромбанке, Альфа-банке, «Открытие» и других.

Подробности о мерах поддержки доступны на инвестиционном портале Московской области, а также получить консультацию можно на горячей линии 0150.