Еще больше организаций в Подмосковье смогут получить ордер на земляные работы

Комплексную электронную услугу по выдаче разрешений на размещение линейных объектов и получение ордера на земляные работы обновили в Подмосковье. Теперь ей могут воспользоваться многие организации, которые занимаются размещением линейных объектов. С таким сообщением выступила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она отметила, что самая главная цель внедрения такой услуги — это более комфортно функционирование и повышение уровня жизни жителей Подмосковья. Когда услуга обновляется, появляется все меньше административных трудностей, начинает экономиться время, а разрешения выдаются гораздо быстрее и проще.

«Комплексную услугу по выдаче разрешения на размещение линейных объектов мы ввели два года назад. Благодаря ей АО „Мособлгаз“ стал быстрее получать разрешительные документы на прокладку газопровода и проводить газ в дома наших жителей. Сейчас мы расширили перечень заявителей, за услугой могут обращаться и другие ресурсоснабжающие организации, размещающие линейные объекты, к примеру, Россети», — рассказала Наталья Адигамова.

Она добавила, что документы для получения такой услуги тоже стали проще. Больше не нужно писать сразу два заявления, достаточно только одного документа. Кроме того, услуга предоставляется не за 20 дней, как раньше, а всего за две недели.

Обратиться за получением такой услуги можно на портале государственных услуг. Там нужно выбрать пункт «Выдача разрешения на размещение объектов» и отметить строчку, которая посвящена именно размещению на территории Подмосковья.