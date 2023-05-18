Подмосковье 18 мая 2023, 12:19 Еще больше многодетных семей Подмосковья получат землю благодаря изменениям в законе

Читать 360tv в

Депутаты Мособлдумы на 54-м заседании внесли изменения в закон о предоставлении бесплатных участков многодетным семьям. Теперь получить землю смогут семьи, где есть дети до 23 лет. При этом они должны учиться в вузах очно.

Ранее учитывались только дети до 18 лет.

Реклама

«В Московской области ежегодно на учет на получение земельных участков встает около пяти тысяч многодетных семей. После вступления в силу принятых изменений, по предварительным подсчетам, количество семей, имеющих право подать документы на безвозмездное получение земельного участка, увеличится на 60-80 семей в год», — сообщил председатель профильного комитета Мособлдумы Владимир Шапкин.

С начала года в Подмосковье многодетным семьям безвозмездно выдали более 590 земельных участков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что подмосковные методы поддержки участников СВО и их семей стали частью федерального стандарта. Он включает первоочередное зачисление детей в кружки, компенсацию ЖКУ, льготы по налогам, путевкам и другое.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».