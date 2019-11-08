Еще больше чипсов будут производить в подмосковной Кашире

Компания «Фрито Лей Мануфактуринг» планирует провести модернизацию производства чипсов из натурального картофеля в городском округе Кашире.

Компания подписала инвестиционное соглашение с правительством Московской области, в рамках которого она намерена вложить 2,6 миллиарда рублей в установку двух новых линий по выпуску чипсов, модернизацию инженерных сетей, реконструкцию КПП, расширение административно-бытового корпуса, строительство нового помещения для разгрузки автомобилей. Также в рамках проекта запланирована реконструкция очистных сооружений, системы вентиляции, внешнего и внутреннего газопровода.

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Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов отметил, что модернизация производства позволит увеличить объем выпускаемой продукции на заводе на 27 тысяч тонн. На сегодняшний день предприятие в Кашире изготавливает около 84 тысяч тонн картофельных чипсов в год.

«В Кашире на „Фрито Лей Мануфактуринг“ сегодня работают 890 человек, расширение позволит создать еще 174 рабочих места. Компания рассчитывает завершить все работы к началу лета 2020 года, но ряд объектов будут запущены и раньше», — сообщил Вадим Хромов.

Зампред добавил, что в рамках соглашения «Фрито Лей Мануфактуринг» будут предоставлены льготы на прибыль и по налогу на имущество.