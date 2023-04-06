Подмосковье 06 апреля 2023, 13:09 Еще более 70 сертификатов на жилье получат дети-сироты в Подмосковье в 2023 году

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Мособлдума приняла закон о продлении срока выдачи сертификатов на жилье для детей-сирот до 30 июня. Данная мера позволит выдать еще более 70 сертификатов в этом году. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Как показала практика, сертификат заинтересовал многих детей-сирот, поскольку он очень удобен, можно выбрать жилье на свой вкус в любом городском округе и сразу оформить на него собственность. Прислушавшись к пожеланиям, мы хотим дать возможность получить такой документ большему количеству человек», — подчеркнул Брынцалов.

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У детей-сирот при этом есть выбор — получить квартиру или сертификат. Отмечается, что Московская область входит в число лидеров по обеспечению сирот жильем. Так, в 2022 году квартиры получили 947 человек. В 2023 году жильем планируют обеспечить 766 детей. На эти цели в Подмосковье выделили 3,4 миллиарда рублей.

Жилое помещение, приобретаемое с использованием жилищного сертификата, должно соответствовать определенным критериям: площадь составляет не менее 27 квадратных метров, квартира не располагается на цокольном или полуподвальном этаже, а также не должна быть приобретена у супруга, детей и других родственников. Кроме того, сертификат должен быть реализован в течение трех месяцев со дня его получения.

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