Еще более 600 человек проверили здоровье в парках Подмосковья в минувшие выходные

В прошлые выходные жители Подмосковья вновь могли воспользоваться очень удобной услугой — проверить свое здоровье в парках. В этот раз осмотры врачей и сдача анализов проходили в 22 городских округах. Пациентами стали более 600 человек.

Такая акция проходит в парках Московской области уже в пятый раз, и каждые выходные она неизменно пользуется высоким спросом. Дело в том, что далеко не у всех есть возможность посетить врачей в будние дни.

«Не надо идти в поликлинику — можно проверить здоровье на свежем воздухе. В общей сложности в акции приняли участие почти 2,7 тысячи человек, из них свыше 600 — в минувшие выходные. Каждый получил сведения о состоянии здоровья. Те, у кого были заподозрены патологии, были приглашены в поликлинику для более углубленного обследования», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Жители могут померить свое артериальное давление, сдать общий анализ крови, сделать ЭКГ и пройти некоторые другие обследования. Помимо этого, можно поставить себе прививку от коронавируса — это сделали уже 107 человек. Все результаты обследований приходят местным жителям в личные кабинеты на портале госуслуг.

Развитие медицины проходит в Подмосковье с подачи губернатора Андрея Воробьева. Проходят различные мероприятия, которые становятся крайне удобными для жителей, в регион привлекают высококвалифицированных специалистов, больницы и поликлиники снабжают современным оборудованием.