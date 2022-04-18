Еще более 400 тысяч гектаров земли стали использовать в Подмосковье для сельского хозяйства

Еще 416 тысяч гектаров земли введены в эксплуатацию для использования в сельском хозяйстве в Подмосковье. Об этом губернатору Московской области Андрею Воробьеву сообщил заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов.

«Когда-то была проблема вообще распахать землю. Сегодня, с 2015 года, прошел приличный срок», — сказал Воробьев.

Филимонов, в свою очередь, заявил, что сейчас в Московской области порядка 1 047 000 гектаров сельхозугодий. При этом используется из них порядка 905 тысяч гектаров.

«В ходе обращения к жителям вы, Андрей Юрьевич, обратили особое внимание на необходимость вовлечения неиспользуемых земель сельхозназначения в оборот. И с тех пор мы ввели 416 тысяч гектаров», — отметил он.

По его словам, 142 тысячи гектаров сельхозугодий не используются. Однако из них в оборот можно ввести 98 тысяч гектаров. Остальное — лес и болота.

«В этом году мы планируем обеспечить ввод еще 40 тысяч гектаров неиспользуемых сельхозземель», — добавил зампредседателя правительства региона.

Также Филимонов отчитался по поручению губернатора ввести в этом году на 5% больше посевных площадей и на 10% увеличить валовое производство продукции АПК.

«Производство зерновых и зернобобовых планируется на уровне 483 тысяч тонн — это прирост на 44 тысячи тонн по отношению к прошлому году, по масличным культурам планируем 68 тысяч тонн — это на шесть тысяч тонн больше прошлого года, по открытым овощам планируем 336 тысяч тонн — на 31 тысячу тонн больше к прошлому году, по картофелю — 399 тысяч тонн, и это плюс 36 тысяч тонн по сравнению с прошлым годом», — заявил он.

Филинов сообщил, что в 2022 году планируется произвести на 117 тысяч тонн больше продукции, чем в прошлом году.

«Что касается доведения средств государственной поддержки, на этот год запланировано 5,5 миллиарда рублей господдержки сельского хозяйства в Подмосковье. На период весеннего ярового сева — это март, апрель, май — у нас запланировано 2,9 миллиарда рублей господдержки. Это и федеральные, и областные средства», — сказал он.

По его словам, из 5,5 миллиарда рублей 4,3 миллиарда — это областные средства, 1,2 миллиарда — федеральные.

Ранее на заседании Андрей Воробьев перечислил города Московской области с наибольшим сельскохозяйственным потенциалом.