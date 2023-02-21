Подмосковье 21 февраля 2023, 16:01 Свыше 170 лифтов заменят в больницах Подмосковья за два года

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За два года в больницах Подмосковья заменят 172 лифта. На эти цели выделят около 930 миллионов рублей. Об этом сообщила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

С 2021 года в 83 медучреждениях области заменили 200 лифтов. В течение двух лет обновят еще 172 в 40 больницах.

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«Исправное и современное лифтовое оборудование позволяет пациентам с комфортом перемещаться для получения консультаций врачей, находящихся на разных этажах. Особенно это важно для людей с ограниченными возможностями здоровья», — отметила она.

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Двери лифтов оснастят датчиками, которые не дадут кабинам преждевременно закрыться, а сами кабины будут с антивандальным покрытием. Их также приспособят для использования инвалидами.

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