Подмосковье 28 ноября 2023, 22:59 Еще 99 электрозарядных станций ввели в эксплуатацию в Подмосковье Минэнерго МО

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С начала года в Московской области ввели в эксплуатацию еще 99 электрозарядных станций. Работы провели специалисты АО «Энергоцентр», сообщили в министерстве энергетики региона.

Объекты появились в Орехово-Зуеве, Сергиевом Посаде, Пушкино, Солнечногорске, Раменском округе, Павловском Посаде, Клину, Рузе и других муниципалитетов.

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Мощность каждой станции составляет 150 кВт. Электрокар можно зарядить на 80% за 20-30 минут. На данный момент в регионе работают 507 таких станций.

«Если в конце 2021 года в регионе было зарегистрировано 7399 транспортных средств, имеющих возможность использовать электрический двигатель, в том числе 521 электромобиль, то в конце 2022-го эта цифра выросла в два раза — до 11 285 гибридных транспортных средств, в том числе 1183 электромобилей», — заявил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

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