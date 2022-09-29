Еще 99 домов отремонтируют в Мытищах до конца года | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 14:53 Поделиться Telegram

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Viber Еще 99 домов отремонтируют в Мытищах до конца года

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Капитальный ремонт домов продолжается в Подмосковье. В программу вошло 99 зданий в Мытищах. Одно из них уже привели в порядок, сообщили в МинЖКХ региона.

В планах — отремонтировать в Мытищах 32 крыши, девять фасадов, заменить коммуникации в 41 доме, а также обновить 10 лифтов в 36 зданиях. На работы выделили миллиард рублей.

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Глава министерства Антон Велиховский напомнил, что Подмосковье реализует самую масштабную программу капремонта в стране. В нее вошло 44 тысячи объектов. Их приведут в порядок до 2049 года.

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«В 2022 году запланировано отремонтировать 3849 многоквартирных домов. На данный момент мы завершили капитальный ремонт 2306. По итогам выполнения плана на текущий год будут улучшены жилищные условия около 450 тысяч семей», — сообщил министр.

Узнать, где именно проведут работы, можно на сайте Фонда капитального ремонта.

Ранее Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

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