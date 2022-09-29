Еще 99 домов отремонтируют в Мытищах до конца года | 360°

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Еще 99 домов отремонтируют в Мытищах до конца года

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Капитальный ремонт домов продолжается в Подмосковье. В программу вошло 99 зданий в Мытищах. Одно из них уже привели в порядок, сообщили в МинЖКХ региона.

В планах — отремонтировать в Мытищах 32 крыши, девять фасадов, заменить коммуникации в 41 доме, а также обновить 10 лифтов в 36 зданиях. На работы выделили миллиард рублей.

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Глава министерства Антон Велиховский напомнил, что Подмосковье реализует самую масштабную программу капремонта в стране. В нее вошло 44 тысячи объектов. Их приведут в порядок до 2049 года.

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«В 2022 году запланировано отремонтировать 3849 многоквартирных домов. На данный момент мы завершили капитальный ремонт 2306. По итогам выполнения плана на текущий год будут улучшены жилищные условия около 450 тысяч семей», — сообщил министр.

Узнать, где именно проведут работы, можно на сайте Фонда капитального ремонта.

Ранее Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

Мытищи

Ремонтные работы

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