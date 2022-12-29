Подмосковье 29 декабря 2022, 16:41 Еще 95 аварийных домов попали в программу реновации в Подмосковье

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Еще четыре аукциона на право заключить договор о комплексном развитии территории жилой застройки прошли в Подмосковье. В программу реновации попали 95 ветхих и аварийных омов в Пушкино, Мытищах и Королеве.

Об этом сообщили в Минжилполитики региона. В дома, построенные по новым стандартам, переедут почти пять тысяч человек.

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Реновация успешнее всего стартовала в Наро-Фоминске, Балашихе и Пушкино. Эти округа отметили номинацией «Реновация — новый облик города».

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В Наро-Фоминске менее чем за год подготовили проект, по которому из шести бараков переселят 64 человека. В Балашихе благодаря реновации под расселение попали 16 ветхих домов, из которых переедут 696 человек. Еще почти четыре тысячи человек переедут из старого жилья в Пушкино.

Всего в регионе запущено 29 проектов развития территорий — согласно им будет построено 7,5 миллиона квадратных метров жилья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности постоянного общения с жителями для решения проблем региона. Органы власти взаимодействуют с ними на личных встречах и через онлайн-платформы.