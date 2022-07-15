Еще 91 дом отремонтируют в Сергиевом Посаде в этом году

На проведение капитального ремонта в многоквартирных домах Сергиева Посада выделили 649 миллионов рублей. В планах привести в порядок 91 дом. Работы в 18 из них уже провели.

Обновленные кровли получат 24 дома, фасады — девять домов, инженерные системы — 33 дома. Также заменят 15 лифтов в шести домах. Всего с начала года в Подмосковье отремонтировали 1450 жилых зданий, рассказал глава МинЖКХ области Антон Велиховский. В них заменили 271 лифт, обновили 140 фасадов и 400 кровель.

В ходе реализации программы капитального ремонта Московской области с 2014 года произведен капитальный ремонт 15,2 тысячи домов Антон Велиховский

Генеральный директор Фонда капитального ремонта области Валерий Николов напомнил, что по трехлетнему плану Подмосковье отремонтирует около восьми тысяч домов — его завершат в декабре этого года.

Узнать, где будут проводиться работы, можно на официальном сайте Фонда.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье увеличило темпы строительства на 50%.