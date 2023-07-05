Подмосковье 05 июля 2023, 13:06 Еще 900 гектаров земли отдали под сельское хозяйство в Подмосковье с начала года Фото Минимущества

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Подмосковные фермеры получили уже 23 земельных участка с начала года. Площадь отданных под сельское хозяйство земель превысила 950 гектаров — об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

«Земля предоставляется в аренду без торгов хозяйствам, участвующим в программе государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства. Другие участки выдаются безвозмездно по областной программе „Подмосковные 10 гектаров“, инициированной губернатором Андреем Воробьевым», — рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

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Получить земельный участок без торгов можно на региональном портале госуслуг. Узнать расположение надела по программе «Подмосковные 10 гектаров» можно на геопортале Московской области и сайте Миноблимущества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал поддержать аграрные предприятия региона.

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