Подмосковье 30 января 2024, 17:43 Еще 90 мусоровозов отремонтировали в Подмосковье в январе МинЖКХ МО

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Кампанию по ремонту специализированной техники для вывоза ТКО запустили в Подмосковье. В январе привели в порядок и обновили 90 мусоровозов, до марта техобслуживание пройдут еще 265 машин.

Спецтехнику отремонтировали силами Минтранса Подмосковья, Рошальского индустриального парка и регионального оператора «Эколайф». С 15 по 27 января обновили 90 мусоровозов, на очереди еще 265. Из них 143 приведут в порядок в феврале, а еще 122 машины — в марте.

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Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский отметил, что работы провели по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Ремонт техники позволит вывести на линии больше мусоровозов, что улучшит качество услуги по вывозу мусора в регионе.

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