Подмосковье 18 апреля 2024, 12:05 Еще 90 ЛОР-приборов закупят в Подмосковье в 2024 году Пресс-служба Минздрава МО

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Поликлиники и больницы Московской области в этом году получат новое ЛОР-оборудование. Это комбайны, эндоскопы, ультразвуковые сканеры для носовых пазух и другая медтехника.

«Мы продолжаем оснащать больницы и поликлиники Подмосковья современной медтехникой. В этом году медицинские организации получат порядка 90 единиц ЛОР-оборудования на сумму более 180 миллионов рублей», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

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Оборудование получат 32 медицинские организации. Приборы закупят по нацпроекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

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