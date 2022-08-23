Еще 9 тысяч обращений жителей в соцсетях отработали в Подмосковье

Главное управление содержания территорий Подмосковья помогло решить 9720 проблем жителей при помощи соцсетей. Жалобы поступали в том числе Telegram-канал РевиZорро. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Аипова.

Большинство вопросов касалось уборки и содержания дворов и общественных мест. Как отметила Светлана Аипова, инспекторы регулярно следят за соцсетями и ежедневно отвечают на жалобы. После решения проблем они публикуют фотоотчет.

«Сначала „обрабатываются“ комментарии граждан, и затем инспекторы выезжают на место нарушения с проверкой. После фотофиксации факта нарушения или его отсутствия они направляют просьбу в управляющую компанию, ответственную организацию или администрацию городского округа с указанием навести порядок», — рассказала она.

Глава ГУСТа отметила, что большинство жалоб в этом году поступило из Воскресенска, Орехово-Зуева, Одинцова, Истры и Лобни.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что благодаря льготному займу в регионе проведут масштабную реконструкцию котельных и очистных сооружений.