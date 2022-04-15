Еще 9 современных котельных построили в Зарайске

Качество теплоснабжения выросло в Зарайске. Там построили еще девять котельных. Они обеспечат теплом и горячей водой 49 социальных объектов и 125 домов.

Это коснется более чем 6,6 тысячи человек, рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Новые котельные полностью автоматизированы. Их открыли в селах Протекино, Макеево, Чулки-Соколово, поселках ПМК-6 и Масловский, а также деревнях Алферьево, Авдеево, Летуново и Мендюкино.

В пяти округах Подмосковья реализовываем проект топ-5, направленный на повышение эффективности теплоснабжения Александр Самарин.

Он добавил, что еще одна задача — снизить для жителей плату за потребленные жилищно-коммунальных услуг.

От новых котельных будут записываться детские сады, школы, больницы, клубы и многоквартирные дома с населением 6610 человек.

«Этот проект находится на контроле губернатора Подмосковья Андрея Воробьева», — добавил Самарин.

За прошлый год в Зарайске построили пять новых котельных — их открыли в самом городе, а также в поселках 40 лет Октября и Зарайский, деревнях Ерново и Гололобово.