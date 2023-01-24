Подмосковье 24 января 2023, 11:52 Еще 9 семей из Сергиева Посада получили субсидии на покупку жилья

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Право на социальную выплату для покупки жилья получили девять молодых и многодетных семей из Сергиева Посада. По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе продолжается реализация государственной программы Московской области «Жилище».

Один из сертификатов получила семья Серковых с четырьмя маленькими детьми.

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«Сейчас мы снимаем жилье в Закубежье, очень далеко от города. С детьми на автобусе очень тяжело. Теперь планируем взять трехкомнатную квартиру с хорошим ремонтом», — планирует Ксения Серкова.

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Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» работает в Сергиево-Посадском округе с 2014 года. Благодаря этой мере поддержки 193 семьи смогли приобрести недвижимость.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье вошло в число лидеров России по реализации национальных проектов.

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