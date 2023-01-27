Подмосковье 27 января 2023, 10:29 Еще 9 семей из Дмитровского округа получили субсидии на покупку квартир

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Еще девять молодых и многодетных семей Дмитровского округа получили свидетельства на получение соцвыплаты для приобретения жилья. Данные меры осуществляются в рамках подпрограмм «Обеспечение жильем молодых семей» и «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» государственной программы Московской области «Жилище».

Семья Силенко долгое время жила на съемной квартире. Теперь молодые люди планируют потратить субсидию на приобретение собственного дома.

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«О программе узнали от родственников, которые также были ее участниками. Жилищную субсидию планируем использовать как первый взнос по ипотеке» — сообщила Юлия Силенко.

Семья Азаровых с семью детьми также получила свидетельство и намерена теперь переехать в новую комфортную квартиру.

Чтобы стать участником программы, необходимо соответствовать некоторым критериям: возраст супругов не превышает 35 лет, семья проживает в Подмосковье и нуждается в жилье, а также имеет доходы для оплаты 65% расчетной стоимости дома или квартиры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что социальный блок регионального правительства делает так, чтобы все льготы каждая семья могла получать без хождения по нескольким инстанциям, проактивно.

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