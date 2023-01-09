Подмосковье 09 января 2023, 11:46 Еще 9 объектов под сельское хозяйство построили за год в Подмосковье

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За год в Подмосковье построили девять объектов сельскохозяйственного назначения. Самым крупным из них стал тепличный комплекс в Луховицах, рассказали в Главгосстройнадзоре.

Среди появившихся в регионе объектов также свиноводческий комплекс на 26 тысяч голов в Серебряных Прудах. Там построили здания для доращивания и откорма, пункт продаж и перегрузки кормов и соединительные галереи. Каждую неделю там будут откармливать 1268 животных. Комплекс сможет обеспечить округа мясными продуктами, на нем создали около 100 рабочих мест.

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«Всего в Подмосковье в 2022 году было построено 9 объектов сельскохозяйственного назначения. Самым большим из них стал тепличный комплекс в Луховицком городском округе площадью 155 тысяч квадратных метров», — рассказал министр Артур Гарибян.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность работающей экономики в условиях санкций. По его словам, в этом направлении особенно важна эффективность и использование новых технологий.