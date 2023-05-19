Подмосковье 19 мая 2023, 15:40 Еще 9 новых детских площадок установят в Одинцове в этом году

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Еще девять новых игровых площадок для детей установят в Одинцове в этом году. Для них уже подготавливают асфальтобетонные основания.

Проекты будущих площадок согласовывают с местными жителями. Это важная часть работы по благоустройству дворов округа.

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«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье ведется усиленный контроль работ по благоустройству. В 2023 году по всей области установят 135 игровых комплексов. Благодаря губернаторской программе на детских площадках появится 30 новых элементов: качели «Гнездо», карусели, балансиры, канатные конструкции, качалки на пружине, песочные дворики и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в летнее время необходимо усилить контроль за безопасностью детского отдыха.

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