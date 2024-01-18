Подмосковье 18 января 2024, 11:11 Еще 9 молодых семей в Мытищах получили льготные сертификаты на покупку жилья пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Девяти молодым семьям из Мытищ вручили свидетельства на приобретение собственного жилья. Это самое большое количество выданных сертификатов за все время реализации программы в округе.

На церемонии вручения сертификатов глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая напомнила, что 2024 год указом президента Российской Федерации объявлен Годом семьи и сохранения традиционных ценностей. Она также отметила, что именно в этом году в округе установлен рекорд по количеству выданных сертификатов молодым семьям. Всего участниками программы в Мытищах с 2006 года стали 92 молодые семьи.

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Сертификаты вручили по президентской программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и региональной программе «Жилище». Они дают возможность приобрести собственное жилье в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с 2024 года учителя будут получать дополнительно 20 тысяч рублей на аренду жилья.

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