23 января 2023, 11:48
Еще 9 молодых семей из Химок получили выплату на покупку жилья
Свидетельства о праве на получение социальной выплаты для покупки жилья получили девять семей из Химок. По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе продолжается реализация государственной программы Московской области «Жилище».
Семья Степановых долгое время жила вместе с родителями мужа. Благодаря полученной субсидии они смогут приобрести собственное жилье.
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«Сумма примерно равна первоначальному взносу. Не всегда возможно накопить в нынешних реалиях, поэтому это очень хорошая мера поддержки», — отметила Анна Степанова.
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Еще один сертификат вручен семье Бондарюк, которая воспитывает семерых детей.
«Когда родился седьмой ребенок, нам предложили принять участие в этой программе. Мы, конечно, с радостью согласились. Теперь сможем купить жилье, в котором всем хватит места!» — говорят супруги.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье вошло в число лидеров России по реализации национальных проектов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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