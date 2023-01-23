Подмосковье 23 января 2023, 11:48 Еще 9 молодых семей из Химок получили выплату на покупку жилья

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Свидетельства о праве на получение социальной выплаты для покупки жилья получили девять семей из Химок. По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе продолжается реализация государственной программы Московской области «Жилище».

Семья Степановых долгое время жила вместе с родителями мужа. Благодаря полученной субсидии они смогут приобрести собственное жилье.

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«Сумма примерно равна первоначальному взносу. Не всегда возможно накопить в нынешних реалиях, поэтому это очень хорошая мера поддержки», — отметила Анна Степанова.

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Еще один сертификат вручен семье Бондарюк, которая воспитывает семерых детей.

«Когда родился седьмой ребенок, нам предложили принять участие в этой программе. Мы, конечно, с радостью согласились. Теперь сможем купить жилье, в котором всем хватит места!» — говорят супруги.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье вошло в число лидеров России по реализации национальных проектов.

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