Еще 9 электрических подстанций отремонтировали в Пушкино

Снабжение электричеством жителей Пушкинского городского округа стало еще надежнее. Там отремонтировали девять трансформаторных подстанций. Работы прошли в микрорайоне Заветы Ильича, в поселке Зеленоградский, в деревне Грибово, в городах Ивантеевке и Пушкино.

На подстанциях в том числе заменили изношенные трансформаторы на новые. Обновленное оборудование снабжает электричеством больше десяти тысяч человек. Некоторые подстанции обеспечивают энергией в том числе и социально важные объекты — медицинские учреждения, канализационно-насосные станции.

Работы проводились не только на самих трансформаторных подстанциях. Была заменена 21 опора для ЛЭП и 5,3 километра проводов, которые находятся в зоне ответственности компании «Мособлэнерго».

«Всего по производственной программе в 2022 году запланирована замена 2801 опоры, ремонт 604 трансформаторных подстанций, расчистка 651 гектара трасс вдоль ЛЭП. В результате значительно улучшится качество электроснабжения более чем для двух миллионов жителей Подмосковья. На реализацию программы заложено около 800 миллионов рублей, из них порядка 350 миллионов приходится на „Мособлэнерго“», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Сейчас работы по улучшению качества снабжения домов электричеством идут сразу в 21 округе Подмосковья. Именно там службы зарегистрировали больше всего обращений и жалоб от потребителей. На основе слов людей о качестве электричества формировался полный объем ремонтных работ. В течение 2022 года собираются заменить еще 554 опоры, обновить 70 и построить 26 новых подстанций, также проложить больше 30 километров воздушных и кабельных линий электропередачи.

Ранее стало известно, что на трансформаторной подстанции в Мытищах установили новый трансформатор, который заменил прежний и уже устаревший. Провести такие работы попросили сами жители деревни Хлябово, которые поделились, что у них появились проблемы с электроснабжением.