Еще 9 дорог отремонтируют в Королеве в следующем году | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 21:04 Еще 9 дорог отремонтируют в Королеве в следующем году

Читать 360tv в

Ежегодно в Королеве проходят ремонтные работы по восстановлению автомобильных дорог. Только с начала этого года обновили покрытие семи дорог. В общей сложности было отремонтировано больше 45 тысяч квадратных метров.

Для таких работ задействовались исключительно новейшие технологии. Такой подход дает глобальные результаты: дорожное полотно оказывается гораздо более прочным, чем раньше. Сцепление с колесами тоже возникает более сильное, а уровень шума, наоборот, снижается. Срок службы асфальта возрос до шести лет.

Реклама

В следующем году в Королеве собираются еще расширить такую программу. Там проведут ремонт еще девяти дорог, больше 200 тысяч квадратных метров. Например, главный проспект Королева, улицы Маяковского, Бурково, Гагарина и многое другое.

Реклама

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал коммунальщиков готовить технику к зиме. Он заявил, что снег не должен быть неожиданностью для коммунальных служб.