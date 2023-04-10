Подмосковье 10 апреля 2023, 11:49 Еще 9 дорог капитально отремонтируют в Химках в 2023 году

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Капитальный ремонт девяти дорог запланировали в Химках на 2023 год. Работы стартуют 15 апреля и завершатся к осени.

В порядок приведут более 11 километров дорожного полотна площадью 96 тысяч квадратных метров.

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«В первую очередь обновим наиболее протяженные участки: участок дороги в деревне Жилино, участок Свистуха — Вашутино, на улице Маяковского и съезд с улицы Первомайской в районе домов № 69 и 77. Вторая волна затронет улицу Ивановскую, Спартаковскую, Вашутино — Коммунальный проезд и деревню Саврасово», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Уже заключены договоры на ремонт пяти дорог. Работы ведутся совместно с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Кроме того, в округе продолжается ямочный ремонт. Дорожные рабочие устранили 2400 ям из 3300 выявленных с начала года. В апреле каждый день будут устранять до 120 ям в сутки, в том числе внутри дворовых проездов. Площадь работ составляет 12 тысяч квадратных метров.

Ремонтом асфальтового покрытия в Химках занимаются восемь бригад с привлечением более 40 единиц техники.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами на дорогах, прежде чем проводить ямочный ремонт.

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