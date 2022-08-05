Еще 9 деревень и сел получили газ в Подмосковье

Еще девять населенных пунктов газифицировали в Подмосковье. Это деревни и села в семи городских округах. Об этом рассказали в Минэнергетики области.

Всего за неделю «Мособлгаз» провел коммуникации в 50 населенных пунктов области. Среди них:

деревня Глаголево в Наро-Фоминске;

село Спасс, Осташево в Волоколамске;

поселок «Манихино» в Истре;

деревня Троицкое в Клину;

деревня Солосцово в Коломне;

поселок Малаховка в Люберцах;

село Игумново и деревня Верея в Раменском.

В Минэнергетики также напомнили, что подключить топливо теперь можно за счет средств материнского капитала. Возможностью уже воспользовались 12 семей. Узнать о ходе работ можно на интерактивной карте социальной газификации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о завершении реализации программы социальной газификации в этом году.