05 августа 2022, 16:13
Еще 9 деревень и сел получили газ в Подмосковье
Еще девять населенных пунктов газифицировали в Подмосковье. Это деревни и села в семи городских округах. Об этом рассказали в Минэнергетики области.
Всего за неделю «Мособлгаз» провел коммуникации в 50 населенных пунктов области. Среди них:
- деревня Глаголево в Наро-Фоминске;
- село Спасс, Осташево в Волоколамске;
- поселок «Манихино» в Истре;
- деревня Троицкое в Клину;
- деревня Солосцово в Коломне;
- поселок Малаховка в Люберцах;
- село Игумново и деревня Верея в Раменском.
В Минэнергетики также напомнили, что подключить топливо теперь можно за счет средств материнского капитала. Возможностью уже воспользовались 12 семей. Узнать о ходе работ можно на интерактивной карте социальной газификации.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о завершении реализации программы социальной газификации в этом году.