facebook_pixel
    05 августа 2022, 16:13

    Еще 9 деревень и сел получили газ в Подмосковье

    Александра Перепечаева

    Еще девять населенных пунктов газифицировали в Подмосковье. Это деревни и села в семи городских округах. Об этом рассказали в Минэнергетики области.

    Еще 9 деревень и сел получили газ в Подмосковье

    Всего за неделю «Мособлгаз» провел коммуникации в 50 населенных пунктов области. Среди них:

    • деревня Глаголево в Наро-Фоминске;
    • село Спасс, Осташево в Волоколамске;
    • поселок «Манихино» в Истре;
    • деревня Троицкое в Клину;
    • деревня Солосцово в Коломне;
    • поселок Малаховка в Люберцах;
    • село Игумново и деревня Верея в Раменском.

    В Минэнергетики также напомнили, что подключить топливо теперь можно за счет средств материнского капитала. Возможностью уже воспользовались 12 семей. Узнать о ходе работ можно на интерактивной карте социальной газификации.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о завершении реализации программы социальной газификации в этом году.