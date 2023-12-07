Подмосковье 07 декабря 2023, 16:03 Еще 88 неиспользуемых зданий приведут в порядок в Подмосковье МИО МО

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Более 80 неиспользуемых зданий передали в бюджеты городских округов Подмосковья в 2023 году. После того, как их приведут в порядок, имущество можно будет снова использовать.

«Каждый переданный в собственность городских округов объект будет приведен в надлежащий вид и использован администрацией в своих целях. Перспективы вовлечения имущества в оборот есть, и некоторые муниципалитеты даже приступили к реализации своих задумок», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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В Павловском Посаде в переданном здании планируют разместить экспозицию, посвященную кинематографу Подмосковья. В Егорьевске полученное имущество будут использовать для службы благоустройства. Неиспользуемое общежитие в Орехово-Зуеве выставят на аукцион.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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