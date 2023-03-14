14 марта 2023, 16:58
Еще 87 объектов выставили на торги в Подмосковье
Комитет по конкурентной политике Подмосковья выставил на торги 87 объектов. Это четыре нежилых помещения на продажу, а также 72 участка под аренду и 11 — на продажу.
Большинство участков, выставленных на торги, оказались в Рузе, Ступине и Талдоме. Так, в Рузе сдадут свыше 30 участков под строительство. Среди них — восемь соток в поселке Брикет.
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Также предприниматели могут арендовать помещения для бизнеса. Одно из них находится в Орехово-Зуеве.
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Всего на портале ЕАСУЗ доступно свыше 700 мест под строительство домов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 20 станций МЦД в 2023 году. Рядом с ними появятся комфортные зоны ожидания, парковки, пешеходные дорожки.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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