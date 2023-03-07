Подмосковье 07 марта 2023, 13:22 Еще 85 строительных проектов одобрили в Подмосковье за неделю

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За неделю в Подмосковье ввели в эксплуатацию 10 многоквартирных домов и 18 нежилых объектов. Еще 85 проектов получили разрешение на строительство.

В эксплуатацию ввели жилые дома на 1064 квартир в ЖК «Пехра» в Балашихе, 298 квартир в ЖК «Миниполис» в Ленинском округе и на 198 — в ЖК «Новый город» в Ступине. Также достроили склад в Егорьевске, центр здоровья и красоты в Лыткарине, производственное здание во Фрязине и другие объекты.

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Разрешение на строительство получили 53 дома в жилом кластере «Дмитров дом» в Дмитрове, а также поликлиники в Лобне и Ленинском округе, детские сады в Лобне и Чехове, гастромаркет в Ступине и другие.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 20 станций МЦД в 2023 году. Рядом с ними появятся комфортные зоны ожидания, парковки, пешеходные дорожки.

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