Подмосковье 09 марта 2023, 17:24 Еще 85 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю

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Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги еще 85 объектов недвижимости за неделю. Под аренду предлагают 60 участков и 12 нежилых помещения, а на продажу выставили девять участков и четыре помещения.

Среди лотов — участок для ведения личного подсобного хозяйства в Дмитровском округе. Он находится в деревне Дядьково, в трех километрах от Дмитровского шоссе. Участок можно арендовать за 233,7 тысячи рублей на 20 лет. Также на торги выставлено нежилое помещение площадью 42,3 квадратных метра под любые цели. Объект находится в Подольске. Начальная цена — 4,6 миллиона рублей.

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Узнать подробнее о лотах можно на можно на Портале ЕАСУЗ.

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Здания и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, доступны инвесторам на инвестиционном портале Подмосковья — об этом напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В базе собрано более 700 объектов.

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