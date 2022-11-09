Еще 84 объекта недвижимости выставили на торгах в Подмосковье | 360°

Подмосковье 09 ноября 2022, 13:35 Еще 84 объекта недвижимости выставили на торгах в Подмосковье

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Комитет по конкурентной политике Подмосковья выставил на торги еще 84 объекта недвижимости. Это 62 земельных участка под аренду, 11 на продажу, а также ряд нежилых помещений и домов.

На продажу также выставят девять нежилых помещений, а в аренду — одно здание и одно помещение. Так, в Пушкино для аренды будет доступен участок площадью шесть соток для индивидуального жилищного строительства. Он расположен в дачном поселке Зеленоградский, неподалеку от железнодорожной станции. Начальная стоимость составит 559,1 тысячи в год.

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На аукционе также выставят два участка в Серебряных Прудах под ведение сельского хозяйства, а в Богородске — пять помещений.

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Узнать подробнее о лотах можно на портале ЕАСУЗ.