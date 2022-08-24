Еще 835 подмосковных сел и деревень получат газ до конца года

Очередное заседание областного штаба по реализации президентской программы «Социальная газификация» прошло 24 августа в режиме ВКС под председательством министра энергетики Московской области Александра Самарина. Он сообщил, что до конца года в регионе будут догазифицированы еще 835 населенных пунктов.

«Президентский проект „Социальная газификация“ в Московской области является самым масштабным среди субъектов Российской Федерации. Мы должны создать потенциал для подключения к газу 115 тысяч домовладений с количеством жителей порядка 300 тысяч человек», — сказал министр энергетики МО Александр Самарин. Также министр отметил, что на сегодня работы завершены в 1970 населенных пунктах.

Поскольку Московская область является самым газифицированным регионом России, немаловажную роль играет обеспечение газовой безопасности. Каждый потребитель должен заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования, заключенного со специализированной организацией. С жителями проводится большая работа в этом направлении. На сегодняшний день договоры на сервисное обслуживание заключили более 50% владельцев частных домов.

Московская область должна закончить проект социальной газификации в 2022 году. Об этом объявил губернатор Андрей Воробьев во время обращения к жителям.