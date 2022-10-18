Еще 83 здания и участка выставили на торги в Подмосковье за неделю | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 17:17 Еще 83 здания и участка выставили на торги в Подмосковье за неделю

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С 10 по 14 октября Комитет по конкурентной политике Подмосковья выставил на торги 83 объекта. Из них — 59 участков, которые предлагались в аренду, 15 земельных участков выставили на продажу, продавалось еще одно нежилое помещение, а также 3 нежилых здания с участками на продажу и 5 нежилых помещений в аренду.

Например, можно будет построит дом в Павловском Посаде, для этого предлагают арендовать земельный участок на 13 лет и два месяца. Его площадь составляет порядка 10 соток. Сам участок находится в деревне Афанасово. Местоположение у него достаточно удобное — рядом находятся несколько остановок общественного транспорта. Начальная цена составляет 974 514 рублей в год.

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Для тех, кто занимается малым и средним предпринимательством в Протвино, можно арендовать нежилое помещение, в котором можно заниматься свободным видом деятельности. Само помещение составляет по площади 173,1 квадратный метр. Оно находится на первом этаже жилого дома, который располагается по улице Ленина, в доме 13 А. Срок аренды — пять лет. Можно использовать это помещение для коммерческой деятельности, для организации досуга и для многого другого. Его начальная цена составляет 796 260 тысяч рублей в год.

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Также, в Наро-Фоминске в аренду предлагается на торгах земельный участок под склады. Его площадь достаточно обширная, она составляет порядка 1,1 гектаров. Он находится примерно в пяти километрах удаленности от Киевского шоссе. Участок предлагается в аренду на 13 лет и 2 месяца. На складах можно размещать любые сооружения для временного хранения и перевалки грузов. Начальная цена составляет 1 392 929,17 рубля в год.