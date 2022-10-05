Еще 81 аукцион по земле и имуществу провели в Подмосковье | 360°

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Еще 81 аукцион по земле и имуществу провели в Подмосковье

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Комитет по конкурентной политике Подмосковья провел 81 аукцион по земельно-имущественным торгам на рабочей неделе с 26 сентября по 30 сентября. Одним из самых востребованных объектов оказался участок для ИЖС в Воскресенске.

В торгах приняли участие более 280 человек. Все они хотели приобрести в аренду или собственность имущество, принадлежащее Подмосковью. Среднее количество участников на каждый лот составило 3,9 — это больше по сравнению с показателями предыдущей недели на 5,5%.

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Одним из многочисленных по количеству участников стал аукцион по аренде земельного участка площадью девять соток в городском округе Воскресенск. Построить жилой дом на этой земле хотели сразу 12 претендентов. Все они боролись между собой за право аренды, поэтому начальная стоимость увеличилась более чем в 14 раз. Победил тот участник, который сделал ставку на размер годовой арендной платы в 528 тысяч рублей.

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