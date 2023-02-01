Подмосковье 01 февраля 2023, 17:24 Еще 800 видеокамер установят в Химках для контроля за порядком в этом году

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Системой видеонаблюдения «Безопасный регион» в этом году оборудуют 875 мусорных площадок в Химках. Камеры позволят проводить круглосуточный контроль за работой региональных операторов. Также они будут фиксировать нарушения и выявлять тех, кто блокирует проезд техники к контейнерным площадкам.

Видеонаблюдение установят в разных микрорайонах округа. Так, 219 камер появится в Сходне, 64 — в Подрезкове, 183 — в Старых Химках, 279 — в Новых Химках, 59 — в Левобережном, 32 — в Луневском и 39 — в Кутузовском. Дополнительные опоры для электропитания и размещения видеокамер установят с февраля по май.

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«Программу губернатора „Безопасный регион“ реализуем в округе уже восемь лет. За это время мы установили в городе почти пять тысяч камер — на всех соцобъектах, на дорогах, во дворах, при входе в подъезды, в парках и скверах. Наша задача — обеспечить максимальную безопасность в городе. Также камеры устанавливаем на контейнерных площадках, чтобы вовремя выявлять проблемы в работе региональных операторов», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

До конца года все заявленные площадки будут подключены к системе «Безопасный регион». Выполненные работы депутаты будут принимать совместно с жителями Химок.

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