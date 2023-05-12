Подмосковье 12 мая 2023, 18:11 Еще 80 школьников из Балашихи присоединились к патриотическому движению «Юнармия»

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Новыми членами военно-патриотического движения «Юнармия» 80 школьников из Балашихи стали. Церемония посвящения прошла в торжественной обстановке в музее войск противовоздушной обороны в микрорайоне Заря.

Присягу юнармейцев приняли ученики школ № 15, № 21, № 26, № 28, Салтыковской гимназии, гимназии № 1 имени героя России А. В. Баландина, а также воспитанники гимназий № 1 и № 2 микрорайона Железнодорожного. Новоиспеченные члены организации получили красный берет с символикой орла.

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«В „Юнармии“ каждый найдет себе дело по интересам и получит личностное развитие. В движении есть экологические проекты, спортивные конкурсы, поисковое направление. Здесь научат ответственности, а также вовремя протянуть руку ближнему и подставить плечо другу», — рассказала начальник штаба балашихинского отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Вероника Бусыгина.

Ученица восьмого класса гимназии № 1 микрорайона Железнодорожного Диана Мисюрина планирует продолжить семейную традицию, отец девочки — военнослужащий. В «Юнармии» Диана займется благотворительностью и сбором гуманитарной помощи.

«В нашем классе 32 человека, из них только 8 не были в „Юнармии“. Теперь в движении все 32 ученика. Я, например, лежала в больнице, поэтому две присяги пропустила. Зато теперь я торжественно вступила в „Юнармию“. К присяге готовилась, переживала. Понимаю, что это большая ответственность. Горжусь собой и своими одноклассниками», — поделилась школьница.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» существует с сентября 2016 года по инициативе Минобороны России. Цель организации заключается в воспитании в подрастающем поколении любви к своей Родине. Большое внимание в движении уделяют уважительному отношению к памяти предков. Балашихинское отделение «Юнармии» является одним из крупных в Подмосковье, в организации числятся более 2000 человек.

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